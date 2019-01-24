РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Камеры видеонаблюдения на остановках общественного транспорта могут установить на улице Барыкина микрорайона Самолет и в деревне Марусино подмосковных Люберец по просьбам жителей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Тресков вместе с главой Люберец Владимиром Ружицким 23 января провел встречу с жителями микрорайона Самолет по вопросам транспорта и реконструкции Зенинского шоссе.

«Необходимо взять под контроль конечные и начальные остановки. В частности, обратились жители с просьбой установить камеры еще на улице Барыкина и в деревне Марусино. Мы рассмотрим такую возможность», — сказал Тресков.

Также жители пожаловались на то, что после рейсов водители оставляют маршрутные такси на парковочных местах и жителям негде ставить автомобили. В частности, такая проблема образовалась на Заречной улице возле торгового центра «Старкт» в деревне Марусино.

Тресков отметил, что перевозчиков попросят найти специальные места для стоянки, где маршрутные такси не будут никому мешать.