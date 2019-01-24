РИАМО - 24 янв. Министерство инвестиций и инноваций Московской области начало прием заявок для участия в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Правом воспользоваться льготными условиями при получении ипотечного займа, оформленного на срок 10 лет, могут молодые ученые и специалисты, а также молодые уникальные специалисты, которые соответствуют ряду условий. Отбор заявок продлится до 22 марта», – отмечается в материале.

Ключевыми критериями отбора получателей господдержки для категории «молодой ученый и специалист» с высшим образованием является возраст: для кандидатов наук и работников научных организаций без ученой степени – до 35 лет, для докторов наук – до 40 лет, и тематика работ, которая должна соответствовать приоритетным для Московской области направлениям развития науки, технологий и техники.

Результаты их работы должны обладать научной и социально-экономической значимостью для региона, отличаться новизной и иметь практическое применение, добавляется в сообщении.

Потенциальные получатели «Социальной ипотеки» по категории «молодой уникальный специалист» должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, быть возрастом до 35 лет, и участвовать в разработке и внедрении технологий, соответствующих перечню критических технологий, утвержденным указом президента.

На решение комиссии по выделению господдержки также влияет стаж работы в организации, наличие профессии в соответствии со справочником востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, участие в реализации программ импортозамещения организации, участие заявителя в опытно-конструкторских и технологических работах, результаты которых имели практическое применение за последние 5 лет, наличие ученой степени.

Как заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, победители конкурсного отбора получат возможность компенсировать первоначальный взнос при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования и ежемесячную компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

«В прошлом году по «Социальной ипотеке» поддержку получили 142 молодых ученых и уникальных специалиста, общий объем финансирования программы составил 254 миллионов рублей. Количество получателей поддержки 2019 года будет определено после подведения итогов конкурсного отбора заявок», – добавил Хромов.

С начала действия программы ее участниками стало 307 молодых ученых и специалистов, при этом более 60% процентов получателей соципотеки – из наукоградов Подмосковья.