РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Перевозчик «Ранд Транс» в подмосковных Люберцах закупит свыше 160 автобусов до конца 2019 года, 60 из них будут большой вместимости, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Тресков и глава Люберец Владимир Ружицкий 23 января провели встречу с жителями микрорайона Самолет.

«Ранд Транс» закупил в 2018 году 700 новых автобусов. Сейчас (в 2019 году – ред.) они закупят 169 автобусов», – сказал Тресков.

Он добавил, что 60 из них будут большой вместимости. Новые автобусы пустят на самые проблемные маршруты в подмосковных городах.

Представитель компании «Ранд Транс» пояснил, что компания-перевозчик уже получила 120 автобусов.

Жители горокруга пожаловались на возросшее количество ДТП с участием маршруток «Ранд Транса». Тресков отметил, что компания увеличит количество водителей, чтобы исключить переработки.

Он добавил, что по итогам 2018 года в регионе сократилось число ДТП с участием общественного транспорта. Этого удалось добиться благодаря замене автопарка, введению регионального стандарта по возрасту для автобусов - для малого класса - до 5 лет, большого и среднего - до 7 лет, а также набору водительского состава.

«Мы начали бороться с переработками, а еще настаиваем, чтобы водители знали остановки и маршрут», – заключил Тресков.