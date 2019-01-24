РИАМО - 24 янв. Детский садик с бассейном введут в эксплуатацию в поселке Горки-10 Одинцовского района в первом квартале 2019 года, новой здание будет рассчитано на 400 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В поселке Горки-10 (сельское поселение Успенское Одинцовского муниципального района) в первом квартале текущего года планируется ввод в эксплуатацию нового дошкольного образовательного учреждения с бассейном на 400 мест (в том числе 50 мест кратковременного пребывания)», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он добавил, что финансирование строительства детского сада осуществляется за счет федерального бюджета в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».

Заказчик строительства – администрация Одинцовского района Московской области. Подрядная организация – ООО «АСГ Техно Строй».

В трехэтажном здании общей площадью 6475,5 квадратных метров разместятся помещения для групп со спальными и игровыми комнатами, залы для занятий музыкой и физкультурой, бассейн, пищеблок, медицинский блок, административные и бытовые помещения.

На прилегающей территории будут обустроены детские игровые и спортивные площадки, установлены теневые навесы, выполнено озеленение. На объекте будут учтены требования доступности для маломобильных групп населения.