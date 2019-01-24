РИАМО - 24 янв. Движение пригородных электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги введено в график, поезда следуют согласно расписанию, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

В 6:30 в четверг на станции «Мытищи» из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов остановился пригородный поезд № 7101 Пушкино-Москва. Ряд поездов был задержан.

«Московская железная дорога ввела в график пригородные поезда Ярославского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только три поезда. Диспетчеры проводят работу, чтобы сократить их опоздание», – говорится в сообщении.