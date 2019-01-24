РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 янв. На строительство дороги в обход поселка Октябрьский городского округа Люберцы планируют выделить 40 миллиардов рублей, работы проведут в рамках реконструкции трассы М5, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Тресков и глава Люберец Владимир Ружицкий 23 января провели встречу с жителями микрорайона Самолет.

«Будет реконструкция трассы М5 «Урал». И в ее рамках построят дорогу в обход Октябрьского. В это вложат 40 миллиардов рублей», - сказал Тресков.

Он добавил, что в 2019 году также планируют начать реконструкцию Октябрьского проспекта в Люберцах.