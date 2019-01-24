РИАМО - 24 янв. В выходные в Подмосковье и Москву придет снегопад, который станет сильнейшим за нынешнюю зиму, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московском регионе 26 января начнет сыпать снег, местами сильный, усилится ветер в порывах до 15 метров в секунду, поднимется метель.

«Такая ненастная погода удержится все воскресенье. За счет поступления порций теплого воздуха от средиземноморского циклона, к утру понедельника на Москву выпадет 14-17 миллиметров осадков. И это будет снег, на дорогах местами возможны снежные заносы», — говорится в сообщении.

Это будет самый сильный снегопад нынешней зимы. До этого сильный снег в Москве наблюдался только 6 декабря 2018 года, когда выпало 10 миллиметров осадков.

В прошлом году в последних числах января на город в виде снега выпало 27 миллиметров осадков. Высота снежного покрова на ВДНХ увеличилась на 22 сантиметра.

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