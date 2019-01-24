РИАМО - 24 янв. Неизвестный похитил из ячейки одного из московских банков 50 тысяч долларов и 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию с заявлением о краже из банковской ячейки на улице Вяземская, 4 обратился 49-летний предприниматель.

«В период с 5 октября 2018 года до 23 января 2019 года неустановленным способом в помещение кредитно-финансовой организации проник неизвестный, откуда совершил кражу пластмассового бокса банковской ячейки, в котором находились 50 тысяч долларов США и 3 миллионов рублей, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 6,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).