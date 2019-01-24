РИАМО – 24 янв. Эксперты признали молочный вид мороженого самым полезным, такой десерт не нанесет вреда фигуре, если употреблять его в умеренных количествах – два-три раза в неделю, сообщает РИА Новости.

В четверг, 24 января, отмечается Международный день эскимо.

«Важный принцип – это умеренность во всем, в том числе и в мороженом. В целом, как и для десертов, два-три раза в неделю можно есть мороженое безопасно для здоровья», – сказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Доктор пояснила, что за раз можно съедать одну порцию, которая составляет около 100 граммов.

По мнению диетолога, следует отдать предпочтение молочному, так как оно менее жирное и калорийное, если сравнивать со сливочным и пломбиром.

«Оптимальный вариант – это натуральное мороженое, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов, то есть чем меньше список ингредиентов, тем лучше», – добавила Ливанцова.

Пользы от употребления такого десерта немало. В нем содержатся кальций и фосфор, которые участвуют в регуляции костного обмена и поддерживают здоровое состояние костей и зубов, а также калий и магний, которые оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Также в мороженом есть витамины группы В, которые улучшают работу центральной нервной системы, подчеркнула диетолог.

По ее словам, японские ученые проводили исследование влияния мороженого на выработку гормонов серотонина и дофамина, благодаря которым у нас поднимается настроение, – итоги исследования показали, что десерт хорошо влияет на их выработку.

«При этом переедание мороженого может вызвать определенные проблемы со здоровьем», – полагает врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко.

Людям, которые не переносят молочный сахар (лактозу), а также пациентам, у которых есть проблемы с расщеплением жира, и больным панкреатитом стоит отказаться от употребления мороженого, так как оно может нанести вред здоровью, резюмировал Пилипенко.