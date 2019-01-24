РИАМО - 24 янв. Умеренные магнитные бури произойдут в четверг на Земле, этот период продлится недолго, и к вечеру магнитосфера планеты начнет успокаиваться, сообщается на сайте «Метеовести».

«Период спокойного Солнца приучил нас к стабильному геомагнитному полю и к практически полному отсутствию возмущений магнитосферы Земли. И вот сегодня потоки солнечного ветра добрались до нашей планеты, вызывая возмущения геомагнитного поля, которые в первой половине дня будут достигать стадии слабых и умеренных магнитных бурь», – говорится в сообщении.

Магнитные бури могут вызвать сбои в работе радиосвязи, спутниковых, энергетических систем, а также перебои в работе космических аппаратов, не исключено появление полярного сияния.

В периоды солнечной активности метеозависимым людям необходимо соблюдать некоторые предосторожности: желательно ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности; избегать стрессовых ситуаций; больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Однако этот период геомагнитного возмущения продлится недолго, и уже к вечеру магнитосфера Земли начнет постепенно успокаиваться.