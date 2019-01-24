РИАМО - 24 янв. В Москве в одной из квартир жилого дома на Костромской улице утром в четверг произошел хлопок, полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 08:07 поступило сообщение на службу 02 о том, что в квартире на Костромской улице, дом 20 произошел хлопок. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают следственно-оперативные группы, которые устанавливают причины хлопка», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах отметил, что дом, в котором произошло ЧП, не газифицирован, поэтому версия о взрыве газа исключается.

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