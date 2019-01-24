РИАМО - 24 янв. В Москве создали организационный комитет по проведению Года театра, соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте градоначальника.

«В соответствии с указом президента РФ <…> и в целях формирования плана основных мероприятий по проведению Года театра в Москве: создать организационный комитет по проведению Года театра в Москве», – говорится в документе.

Контроль за исполнением распоряжения возложили на заммэра Москвы – руководителя аппарата мэра и правительства столицы Наталью Сергунину.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших театральных традиций и достижений.

В Год театра в Москве планируют поставить свыше 240 новых спектаклей.