РИАМО - 24 янв. Пожар произошел в доме по Бирюлевской улице в столице, спасателям удалось ликвидировать возгорание, во время тушения пожара из квартир спасли четырех человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 21:20 23 января в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Бирюлевская, дом 31, корпус 2», – говорится в сообщении.

В 21:31 возгорание локализовали, в 21:43 – ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

Из квартиры спасли одного человека, из рядом расположенных квартир – трех человек, в том числе двух детей. Всех спасенных передали для осмотра медикам. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работали пять единиц техники и 20 человек личного состава.