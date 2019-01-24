РИАМО – 24 янв. На МКАД произошла авария с участием четырех грузовых машин, вертолет эвакуировал с места происшествия одного пострадавшего в медучреждение, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

«Ночью экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетал на 105 километр МКАД, где произошло ДТП с участием 4 фур. С места аварии вертолетом эвакуировали одного пострадавшего в лечебное учреждение столицы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.