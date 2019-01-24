РИАМО – 24 янв. Храму Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот, построенному в 1861 году, вернут исторический облик, реставраторы восстановят купол, его цилиндрическое основание – барабан – и трехъярусную колокольню, которые были утрачены в 40–50-х годах прошлого века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До середины XX века храм Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот в значительной степени определял облик участка Покровки, где она пересекается с Бульварным кольцом. К сожалению, после всех преобразований храм стал напоминать обычное трехэтажное строение. В результате специалисты частично восстановили живописный и лепной декор в интерьере. Однако колокольня и купол так и не были воссозданы. Главная задача нынешней реставрации – полностью восстановить исторический облик церкви и вернуть ей статус архитектурной доминанты улицы Покровки», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, все реставрационные работы будут проходить под контролем Мосгорнаследия.

Для того чтобы воссоздать купол, реставраторы сначала из кирпича возведут его цилиндрическое основание – барабан. Кровлю выполнят из металла. Барабан украсят полукруглые окна, обрамленные пилястрами, а также лепной фриз.

«Трехъярусную колокольню также выстроят из кирпича. На верхнем ярусе появятся люкарны – окна на крыше. Оконные проемы второго яруса украсят четырехколонные портики и балюстрада, а нижний – арочные окна, обрамленные пилястрами. Исторические колокола храма воссоздадут», – перечисляется в материале.

Кроме того, специалисты приведут в порядок фасады церкви – удалят старую штукатурку и краску, там, где это необходимо, устранят трещины, а также воссоздадут по сохранившимся образцам утраченные элементы декора. На завершающем этапе фасады покроют новым штукатурным слоем и вернут им первоначальный цвет – темно-бежевый.

Реставраторы также закончат приводить в порядок внутренние помещения храма. Там восстановят своды, разрушенные в 1940–1950-е годы, иконостасы, убранство интерьеров.

Восстановление и сохранение памятников архитектуры является одним из важных направлений работы департамента культурного наследия.

«Недавно были отремонтированы фасады одного из вдовьих домов в Лефортове, а также дома Дурасовых на Покровском бульваре, построенного по проекту архитектора Михаила Казакова. Кроме того, идут работы в доме Всеволожского в Хамовниках, где бывали Пушкин, Гоголь и Белинский. Ожидается, что москвичи увидят восстановленное здание в 2021 году», – подчеркивается в сообщении.