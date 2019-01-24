РИАМО - 24 янв. К выходным в Подмосковье и Москве температура воздуха будет постепенно увеличиваться, к концу недели ожидается от минус 3 до минус 8 градусов, а 28 января прогнозируется 0 градусов, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В целом остается в регионе холодная погода. Днем сегодня переменная облачность, днем местами может быть небольшой снежок. Температура — минус 10 - минус 13. В ночь на пятницу еще будет прохладно: минус 17-19, в низких местах по области может быть ниже», - сказал Цыганков.

По его словам, 25 января днем температура воздуха будет около минус 13-11 градусов, ожидается переменная облачность без осадков. В ночь на 26 января прогнозируются морозы до минус 19 градусов в столице и до минус 24 по области. В дневные часы температура составит минус 10-12 градусов, будет небольшой снег.

«Уже в ночь на воскресенье всего лишь минус 12-17, днем минус 3-8. В понедельник днем будет уже от нуля до минус 5 градусов», - сказал синоптик.