РИАМО - 24 янв. Движение электричек на железнодорожной станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги восстановлено по всем путям, диспетчеры вводят в график задержанные поезда, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

В 6:30 в четверг на станции «Мытищи», по предварительной информации, из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов остановился пригородный поезд №7101 Пушкино-Москва.

«Железнодорожники завершили работы на станции «Мытищи» и восстановили движение в штатном режиме. В настоящее время поезда следуют по всем путям», – говорится в сообщении.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Что делать, если вы опоздали на работу из‑за задержек электричек>>