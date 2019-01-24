РИАМО - 24 янв. Движение электричек на железнодорожной станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги восстановлено по всем путям, диспетчеры вводят в график задержанные поезда, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.
В 6:30 в четверг на станции «Мытищи», по предварительной информации, из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов остановился пригородный поезд №7101 Пушкино-Москва.
«Железнодорожники завершили работы на станции «Мытищи» и восстановили движение в штатном режиме. В настоящее время поезда следуют по всем путям», – говорится в сообщении.
Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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