РИАМО - 24 янв. На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут — «По следам студенческих гуляний», он посвящен истории и традициям Дня российского студенчества, который отмечается с 1755 года, маршрут составлен редакцией портала на основе архивных материалов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Портал «Узнай Москву» продолжает открывать столицу для жителей и гостей с новых сторон. На этот раз мы знакомим пользователей с обычаями праздника, история которого насчитывает более двух с половиной веков. Изначально дату отмечали только студенты Московского государственного университета, но затем к ним присоединились учащиеся всех столичных, а позднее и российских вузов», — сказал глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Для того чтобы найти подробное описание прогулки на портале «Узнай Москву», нужно выбрать вкладку «Маршруты», а затем выбрать — «По следам студенческих гуляний». Маршрут протяженностью шесть километров (прогулка займет один час 10 минут) включает в себя 10 остановок. Все они обозначены на интерактивной карте. Нажав на одну из точек, можно найти информацию о том или ином месте, связанном с Днем российского студенчества. Маршрут доступен и в приложении для смартфонов, которое можно скачать в App Store и Google Play.

Во время прогулки, которая начинается в Александровском саду, можно будет посетить историческое здание Московского университета, построенное в 1755 году, Аудиторный корпус МГУ, построенный в 1832 году, доходный дом Кузнецова и многие другие места.

Закончить прогулку авторы маршрута предлагают там, где это делали студенты в былые времена, — на площади Тверская Застава, на которой до XIX века находилась огромная слобода ямщиков.

В этом году Московский день студента впервые пройдет на общегородском уровне. В пятницу, 25 января, по всей столице будут работать 32 тематические площадки. Программа мероприятий разрабатывалась специалистами комитета общественных связей и молодежной политики совместно с представителями студенческих объединений.

Портал и приложение «Узнай Москву» — это проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры, информационных технологий. В интерактивных гидах по достопримечательностям города собраны описания более 1,6 тысячи зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 65 тематических прогулочных маршрутах. Сервис постоянно развивается.