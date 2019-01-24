РИАМО - 24 янв. Два корпуса Минобороны России, находящиеся на улице Знаменка, получили статус объектов культурного наследия регионального значения, под охрану государства взяты дом начальника училища с канцелярией и кордегардия — помещение для караула, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Комплекс зданий, где с 1863 года располагалось Александровское военное училище, имеет очень богатую историю. Многие корпуса неоднократно перестраивались. Несмотря на это, дом начальника училища, первый этаж которого занимала канцелярия, снаружи практически полностью сохранил первоначальный облик. Это характерный образец малоэтажной казенной застройки начала XX века. Кордегардия также дошла до нас в неизменном виде. Оба здания выполнены в классическом стиле», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Дом начальника училища с канцелярией — каменное двухэтажное здание. Главный фасад с тремя выступами, выходящий на улицу Знаменку и Арбатскую площадь, отличается строгостью и эклектичным декором. Нижний этаж здания отделан рустом, над оконными проемами сохранились веерные замки — элементы в виде трапециевидных клиньев. Окна второго этажа дополнительно декорированы наличниками и карнизами треугольной формы. Дополняет композицию венчающий карниз со ступенчатыми аттиками.

Кордегардия имеет симметричную композицию с выступом. Оформление каждого из уличных фасадов выдержано в традиционной манере: поверхность оштукатурена, в нижней части отделана рустом. Здание также украшают венчающий карниз, аттики и ниша с арочным проемом.

Статус выявленных объектов культурного наследия предполагает, что любые ремонтные или реставрационные работы в корпусах будут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним. Здания запрещено сносить, а их исторический облик нельзя нарушать.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а порядка 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.