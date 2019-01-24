РИАМО – 24 янв. Через мобильное приложение «Метро Москвы» социальную карту пополнили свыше 5 тысяч школьников, студентов и аспирантов, это стало возможным благодаря новой функции, которая появилась два месяца назад, теперь учащиеся могут не обращаться в кассы метро, тем самым экономя свое время, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Записать льготный проездной на один или три месяца для проезда в метро и на наземном транспорте можно с помощью смартфона на операционной системе Android с модулем NFC, который поддерживает работу с социальными картами и «Тройкой». Ранее пополнить баланс можно было только в кассах метро и киосках «Мосгортранса»», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что количество тех, кто воспользовался сервисом, выросло более чем в 2,5 раза. Ожидается, что эта услуга станет еще популярнее, а число пополнений вырастет до нескольких десятков тысяч в месяц.

За этот месяц в версии приложения «Метро Москвы» для Android появился также новый платежный сервис Samsung Pay. Теперь, чтобы пополнить социальную карту или «Тройку», не нужно вводить номер банковской карты и ждать СМС с кодом подтверждения.

«Школьники, студенты и аспиранты – это более 10% пассажиров метро. Они пользуются льготами на проезд. Месячный проездной на метро для учащихся стоит 395 рублей, а на наземный транспорт – 260 рублей», – подчеркивается в сообщении.

Для проезда на общественном транспорте по социальной карте нужно иметь при себе студенческий билет.