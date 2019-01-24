РИАМО - 24 янв. В 2019 году в столице появятся 1,7 тысячи новых автобусов, электробусов и трамваев, помимо этого, планируется обустроить 32 километра выделенных полос и 60 километров обособленных трамвайных путей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ожидаем к летнему сезону поступление в пункты велопроката тысячи новых велосипедов, а также 15 тысяч новых автомобилей такси в течение всего года и пять тысяч новых автомобилей каршеринга», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Отдельное внимание уделят улучшению электронных сервисов: мобильных приложений системы «Московский транспорт», программы лояльности «Город» для владельцев карты «Тройка» и других.

Продолжат работу по повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах столицы. Планируется развивать персональный подход к каждому пассажиру с учетом его потребностей.

Всего с 2010 года было закуплено почти 10 тысяч автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. В прошлом году в столице полностью завершили обновление автобусного парка — теперь в нем только новый низкопольный экологически чистый подвижной состав.

В сентябре 2018 года на улицах Москвы появился электробус — пассажирский транспорт нового поколения. Сегодня в столице работают 45 электробусов на пяти маршрутах. Они перевезли уже более миллиона пассажиров.

Общественный транспорт становится все популярнее. Так, за 2018 год на нем было совершено 5,6 миллиарда поездок — это на 460 миллионов поездок больше, чем в 2010-м.