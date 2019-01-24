РИАМО - 24 янв. Маленьких и короткошерстных собак перед прогулкой в морозную погоду следует одевать в комбинезон, при этом в сильный холод время прогулки с такими питомцами лучше сократить до 10 минут, сообщили РИАМО ветеринары.

«Породам собак, которые не имеют подшерстка и не приспособлены к долгому нахождению на холоде, нужно надевать комбинезон. Если становится очень холодно, соответственно, нужно сократить время прогулки до 10-15 минут. Но собаки таких парод, как хаски, имеют хороший подшерсток, ограничивать их во времени необходимости нет, потому что они «по породе» должны жить в таких условиях», - сказал врач ветклиники «Вега».

Специалист клиники для животных «ГрандВет» добавил, что специальные собачьи башмачки служат скорее защитой от реагентов, нежели от холода.

«Эти башмачки в принципе не нужны собакам. Но если на асфальт рассыпают реагент, то лучше надеть их на своего питомца. Тепла в таких башмачках мало. Однако реагент способен растворить подошву, поэтому лучше защитить лапы собак», - отметил ветеринар.

Он также посоветовал кормить собак в холодное время года полным рационным кормом, который содержит большое количество витаминов.