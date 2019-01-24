РИАМО – 24 янв. В 2018 году московскими автостанциями воспользовались около 9 миллионов москвичей и гостей столицы, что на 1,2 миллиона больше чем в 2017 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Востребованность услуг легальных перевозчиков растет: пассажиропоток на столичных автостанциях увеличился на 1,2 миллиона человек по сравнению с 2017 годом. Каждый день станциями пользуются 22 тысячи горожан. Они могут отправиться в поездки по городам России и в страны ближнего зарубежья, а также воспользоваться различными дополнительными сервисами», – сказал заместитель генерального директора «Мосгортранс» Максим Коновалов.

Он добавил, что на столичных автостанциях оборудованы залы ожидания, комнаты матери и ребенка, есть камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi. Автостанции «Варшавская», «Красногвардейская» и международный автовокзал «Южные Ворота» работают круглосуточно.

Городские автостанции стали более востребованы у жителей благодаря увеличению количества автобусных маршрутов. Сегодня пассажирам доступны более 260 междугородних и международных направлений, в том числе рейсы в Армению, Грузию, Киргизию, Польшу и Германию. С прошлого года автобусы стали ходить в Курскую и Брянскую области, Ставропольский край, Татарстан и Донецк. В 2019 году появятся регулярные рейсы в столицу Азербайджана — Баку.

Самыми востребованными в 2018 году стали автобусы, которые следуют в Тульскую и Волгоградскую области, а также в Липецк и Саратов. Среди международных направлений пассажиры чаще всего выбирали Минск и Кишинев.

«Мосгортранс» обслуживает автостанции «Варшавская», «ВДНХ», «Красногвардейская», «Новогиреево», «Орехово», «Теплый Стан», «Тушинская» и международный автовокзал «Южные Ворота».

Приобрести билет на междугородние и международные рейсы можно в специализированных кассах, 500 терминалах самообслуживания «Элекснет» и онлайн.

Адреса автостанций, правила продажи билетов и перечень необходимых для проезда документов можно найти на сайте «Мосгортранса».

«Кроме того, информацию можно получить, позвонив по круглосуточному телефону контакт-центра «Автовокзалы»: 8(499) 940-08-43, а также в паблик-чате «Автовокзалы Москвы» в Viber», – заключается в материале.