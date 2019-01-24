РИАМО – 24 янв. Утром в четверг на железнодорожной станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги остановился поезд, следующий по направлению Пушкино-Москва, железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задержанных электричек, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

В 6:30 в четверг на станции «Мытищи», по предварительной информации, из-за повреждения контактного провода в условиях сильных морозов остановился пригородный поезд №7101 Пушкино-Москва.

«Для устранения ситуации на место оперативно прибыли бригады железнодорожников. На время работ диспетчеры организовали движение поездов в сторону Москвы по соседнему пути. В связи с этим несколько поездов следуют с увеличенным интервалом», – говорится в сообщении.

Кроме того, диспетчерский аппарат МЖД прилагает все усилия по сокращению опоздания электричек.

«Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)», – уточняется в материале.

Также за расписанием пригородных поездов можно следить в приложении компании-перевозчика АО «Центральная ППК».

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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