РИАМО - 24 янв. В морозную погоду птиц следует подкармливать калорийными продуктами, хорошим угощением для пернатых станут лепешки из овсяной каши, залитой топленым жиром, сообщил РИАМО руководитель проекта «Орнитарий» в столичном парке «Сокольники» Вадим Мишин.

«Для птиц нашей средней полосы это нормальная погода; если птица здорова и сыта, она спокойно ее перенесет. Если птица голодна, то у нее будет больше энергии уходить на обогрев и она может погибнуть. Соответственно, зимой птиц надо усиленно подкармливать из кормушек, тогда все у них будет нормально», - сказал Мишин.

Он добавил, что подкармливать птиц надо продуктами, дающими «быструю» энергию, например, маргарином, семечками, молотым арахисом.

«В такую погоду им надо давать калорийные вещи. Можно взять овсяную кашу и залить ее топленым жиром. Получатся лепешки, которые оптимальны для восстановления энергии. Также очень хорошо сало, маргарин, даже можно подавленный сыр - то есть животные и растительные жиры. Хорошо сыпать орехи, арахис, но не соленый и не жареный и обязательно молотый, потому что целые ядра для птиц большие», - отметил орнитолог.

При этом птицам нельзя давать ржаной хлеб, так как он вызывает брожение, к которому организм пернатых не приспособлен. А пшено на воздухе окисляется и становится для птиц ядом.