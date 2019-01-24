РИАМО - 24 янв. В Подмосковье и Москве в четверг ожидается морозная и сухая погода без осадков, температура воздуха упадет до минус 15 градусов, такая погода благоприятна для прогулок на свежем воздухе, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве и Московской области предстоящий день окажется морозным и сухим. При переменной облачности осадков не ожидается. При слабом ветре максимальная температура воздуха в столице минус 12 – минус 10, по области — минус 15 - минус 10», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне, в средине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80%.

«Для большинства людей, в том числе и метеозависимых, такая погода не оказывает негативного влияния на организм. Это благоприятные условия для тренировки механизмов адаптации, и, если нет противопоказаний, полезны прогулки на воздухе, скандинавская ходьба по дозированной программе, это позволяет улучшить кислородное обеспечение организма, уменьшить гиподинамию», - отмечают синоптики.

Специалисты добавляют, что риск возможных обострений и недомоганий по-прежнему очень высок у людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, органов дыхания, особенно следует быть внимательными к своему самочувствию людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями, предрасположенным к частым простудным заболеваниям.

«Следует помнить, что быстрая смена температуры, в частности, при выходе на мороз из тепла, может спровоцировать острый приступ бронхоспазма, приступ стенокардии или сосудистые спазмы, которые могут привести к «скачкам» артериального давления или сильным головным болям и приступам мигрени. Однако это не повод отказываться от прогулок на свежем воздухе, только нужно соблюдать меры осторожности, не переохлаждаться, принимать рекомендованные врачом лекарства», - уточняется в материале.