РИАМО - 23 янв. Следователи проводят проверку по информации СМИ о том, что в одном из жилых домов был выломан соседями откидной пандус, установленный специально для ребенка-инвалида, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По информации СМИ следует, что в одном из жилых домов по улице Авиамоторной в городе Москве, где проживает семья с ребенком-инвалидом, недовольные соседи выломали откидной пандус в подъезде, установленный управляющей компанией специально для ребенка. Также сообщается о бездействии сотрудников правоохранительных органов, к которым родители обратилась за помощью.

«По указанию руководства Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве следственными органами организована доследственная проверка», – сказала Иванова.

В рамках проверки следователи проведут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.