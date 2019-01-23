РИАМО – 23 янв. Российская фигуристка Алина Загитова уверенно лидирует на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске, спортсменка выиграла короткую программу, сообщает ТАСС.

«Олимпийская чемпионка Пхенчхана по итогам выступления получила 75,00 балла. Второй стала ее соотечественница Софья Самодурова (72,88). Третье место заняла швейцарская фигуристка Алексия Паганини (65,64)», – говорится в сообщении.

Еще одна представительница России Станислава Константинова показала 11-й результат (56,76).

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 21 по 27 января. Произвольную программу одиночницы представят 25-го числа.

16-летняя россиянка Алина Загитова является чемпионкой Олимпийских игр – 2018 в Пхенчхане в одиночном катании, серебряным призером в командных соревнованиях. В минувшем году фигуристка также победила на этапах Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале турнира она завоевала серебро. В активе спортсменки два мировых рекорда: в произвольной программе (158,50) и по сумме баллов (238,43).