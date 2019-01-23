РИАМО – 23 янв. Администратора столичной сауны едва не изнасиловал нетрезвый мужчина, девушке удалось отбиться, после чего она написала заявление в полицию, сообщает РЕН ТВ.

В ночь на среду в московской сауне находились трое пьяных посетителей, один из которых постоянно дебоширил.

«Неизвестный пытался изнасиловать уснувшую девушку-администратора. Она моментально проснулась и вытолкала насильника из комнаты», – отмечается в материале.

Администратор сразу обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Началась проверка происшествия, в ходе которой был задержан 23-летний гражданин Таджикистана.