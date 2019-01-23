РИАМО - 23 янв. Мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, пройдут в Красногорске 24-25 января, их организатором станет филиал Музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.
Тематический урок мужества для учеников 7-9-х классов в школе №11 проведет 24 января заведующая филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.
«Уроки мужества сотрудники нашего музея проводят для школьников Красногорска регулярно. Мы стараемся приурочить их к Дням воинской славы. На лекциях дети узнают обо всех важнейших событиях Великой Отечественной войны. При этом интерактивный формат занятий, в том числе с использованием мультимедийных технологий, позволяет школьникам глубже понять тему», – отметила Любенкова.
25 января в 15:00 в Красногорском филиале состоится лекция «Непокоренный Ленинград». Слушателями станут ученики школ №3 и №18, а также все желающие. Лекция будет бесплатной для посетителей.
Кроме того, 25 января в музее откроется выставка одного экспоната, где будут представлены эскизы уникальных антифашистских карт, выполненных ленинградским художником Иваном Харкевичем.
Ленинград был окончательно освобожден от вражеской блокады 27 января 1944 года.
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