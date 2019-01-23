РИАМО - 23 янв. Столичные спасатели смогли вытащить лабрадора, который случайно застрял под ванной в одной из московских квартир, говорится в сообщении пресс-службы департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел на улице Долгоруковская. Обеспокоенная хозяйка сообщила в службу «112» о том, что ее домашний питомец – четырехмесячная собака породы лабрадор-ретривер – застряла под ванной и не может вылезти обратно.

«По прибытии на место экипаж отряда «СпасРезерв» принял решение попробовать достать животное без демонтажа ванны. Спасатели смогли развернуть собаку по кличке Шираз, после чего вытянули ее из узкого пространства», – говорится в сообщении.

На спасательную операцию потребовалось порядка 40 минут. Щенок никаких повреждений не получил.