РИАМО - 23 янв. В подмосковной Дубне в частном доме произошел взрыв водонагревателя, хозяин дома в результате взрыва погиб, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В среду в 15:25 в Дубне, СНТ «Волга» в частном дачном доме в результате неисправности клапана водонагревателя бака произошел хлопок. Хозяин дома, к сожалению, погиб», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорания в результате взрыва не произошло.

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