РИАМО - 23 янв. На улице Академика Королева в Москве в ходе конфликта между водителем автомобиля и женщиной произошел конфликт, в ходе которого женщина получила травму ушной раковины, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Сегодня утром в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним обратилась девушка с повреждением ушной раковины. И сообщила, что указанное повреждение получила от мужчины на Академика Королева, когда хотела сесть в легковой автомобиль. Со слов пострадавшей, травму она получила в ходе конфликта», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.