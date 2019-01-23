РИАМО – 23 янв. Вспышку от падения небесного тела на Луну во время полного лунного затмения 21 января заметил один из пользователей сайта Reddit, сообщает Газета.ru.

Мужчина обратился к специалистам, чтобы те подробнее изучили это событие.

«Метеорит упал в западной части видимой стороны Луны, в районе древнего кратера Бюрги. Как оказалось, падение заметили многие из тех, кто наблюдал за затмением, но не все поняли, что именно произошло. Некоторые приняли изменения в изображении Луны за дефект при съемке», – отмечается в материале.

В год на Луне появляется около 140 новых метеоритных кратеров диаметром более 10 метров. Однако это первый раз, когда падение метеорита удалось зарегистрировать во время затмения.

В ближайшем будущем астрономы планируют более подробно изучить падение метеорита и получить снимки нового кратера.