РИАМО – 23 янв. Земельные участки вблизи зданий Московского государственного университета (МГУ) будут использоваться для создания научно-технологической долины университета, передает Федеральное агентство новостей.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета МГУ.

«Пространства, которые есть вокруг действующих зданий университета, компактно расположенных, они будут использоваться для развития самого университета», – сказал глава государства.

Президент также добавил, что земельные участки, на которых ранее планировалось возведение коммерческого жилья, будут переданы МГУ для создания технологической долины.

Глава государства призвал ускорить процесс создания технологической долины МГУ, что позволит объединить потенциалы университета, Российской академии наук и ведущих российских компаний.