РИАМО - 23 янв. Заместитель главы администрации Пушкинского района Евгений Жирков стал временно исполняющим обязанности главы района, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

В Пушкинском районе прошло заседание совета депутатов. Глава района Сергей Грибинюченко сложил полномочия по собственному желанию.

«Депутаты приняли решение о возложении полномочий руководителя муниципалитета на заместителя главы администрации Пушкинского муниципального района Евгения Жиркова», – говорится в сообщении.

На сайте администрации района уточняется, что кандидатура Жиркова была предложена председателем совета депутатов Пушкинского района Элеонорой Чистяковой. Депутаты поддержали это предложение единогласно.

Во время заседания депутатами было назначено проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пушкинского района Московской области на 20 февраля 2019 года, утверждено новое «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пушкинского муниципального района», решен ряд других моментов организационного характера, касающихся избрания нового главы Пушкинского района.

Жирков в 2001 году был избран депутатом совета депутатов Железнодорожного, в 2003 году победил на выборах и стал главой городского округа, затем переизбирался на эту должность в 2008 и в 2013 годах. В сентябре 2014 года стал главой городского округа Балашиха. В 2018 году занял пост заместителя главы Пушкинского района.

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