РИАМО - 23 янв. Автомобилистам Москвы напомнили о том, что продлить парковочный абонемент на февраль в приоритетном порядке можно еще в течение трех дней, этот абонемент позволяет в течение месяца оставлять автомобиль на плоскостной парковке со шлагбаумом, сообщается на сайте столичного паркинга.

«Напоминаем автомобилистам, что период приоритетного продления абонементов на парковки со шлагбаумами на следующий месяц завершается за пять дней до конца текущего. Для того, чтобы воспользоваться возможностью продлить абонемент на февраль, осталось три дня. После этого все оставшиеся места поступят в общую продажу», – говорится в сообщении.

Парковочный абонемент позволяет в течение месяца оставлять автомобиль на плоскостной парковке со шлагбаумом. Всего в столице более 20 парковок с абонементным режимом. Они находятся там, где у жителей есть проблемы с парковкой рядом с домом.

Продлить абонемент или оформить новый можно на сайте московского паркинга.