РИАМО – 23 янв. По итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака возможность введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения решили отложить на неопределенный срок, сообщает в среду РИА Новости.

Кроме того, пока не будут обсуждать и отмену понижающего коэффициента для квартир с электроплитами и индивидуальных жилых домов.

«Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года», — сказал представитель вице-премьера Козака Илья Джус.

Ранее Минэкономики РФ выступило с инициативой постепенно отменить льготы на оплату электричества для владельцев электроплит и сельского населения, при этом для домов, не подключенных к теплоснабжению, лимиты могут быть гораздо выше.