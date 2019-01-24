РИАМО - 24 янв. Форум «Детский оздоровительный лагерь – безопасная территория развития» пройдет в Московской области в четверг и 25 января, на нем обсудят вопросы нового подхода к организации детского отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«С 24 по 25 января 2019 года в Подмосковье состоится межрегиональный форум «Детский оздоровительный лагерь – безопасная территория развития». На форуме обсудят внедрение нового подхода к организации детского отдыха на территории Подмосковья», – отмечается в сообщении.

Место проведения форума: бизнес-парк Greenwood и музей «Новый Иерусалим».

По данным «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» Московская область вошла в состав лидирующих российских регионов по организации детского отдыха в 2018 году.