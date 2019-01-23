РИАМО - 23 янв. Пассажиропоток столичного аэропорта «Домодедово» по итогам 2018 года составил 29,4 миллиона человек, за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«На международных воздушных линиях трафик составил 13,3 миллиона человек, на внутренних воздушных линиях – 16,1 миллиона человек. За год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты). <…> Пассажиропоток московского аэропорта «Домодедово» по итогам 2018 года составил 29,4 миллиона человек», – говорится в сообщении.

По итогам года «Домодедово» занимает первое место в стране по числу авиакомпаний-партнеров: 50 перевозчиков выполняют рейсы из воздушной гавани. Из них 13 – российские компании, 29 – партнеры из стран дальнего зарубежья и восемь – перевозчики из стран СНГ. В 2018 году из «Домодедова» начали полеты Royal Air Maroc, Oman Air, Ethiopian Airlines и LOT Polish Airlines, возобновила рейсы компания EgyptAir.

«Домодедово» также является первым в России по числу премиальных авиакомпаний. В 2018 году пять партнеров воздушной гавани (Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates, Lufthansa и Thai Airways) вошли в топ-10 рейтинга World Airline Awards, составленного консалтинговой компанией Skytrax. Девять из 20 лучших авиакомпаний мира выполняют полеты в «Домодедово».

В 2018 году партнеры аэропорта совершали перелеты более чем по 180 направлениям по всему миру, 44 из них уникальны для Московского авиационного узла. Пассажирам столичного аэропорта стали доступны такие города, как Касабланка, Каир, Маскат, Аддис-Абеба, Рейкьявик, Бари и Болонья, Белград, Керкира, Варшава, Саранск и Владивосток. На этих маршрутах в 2018 году было перевезено более 200 тысяч пассажиров.