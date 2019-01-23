РИАМО - 23 янв. Общественная палата Московской области со среды и по 15 февраля вместе с Общественной палатой РФ и профильными НКО проведет мониторинг информации об объектах, нанесенных на «Карту возможностей особого ребенка», говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты региона.

«Карта возможностей особого ребенка» представляет собой интернет-платформу, на которой собирается информация об учреждениях, предоставляющих свои услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. Пользователи сайта могут найти нужные кружки, секции, образовательные учреждения и реабилитационные центры, предоставляющие свои услуги для детей с ОВЗ, недалеко от их места жительства. В настоящий момент на карту добавлено более 8 тысяч объектов, которые проходят модерацию.

«Сейчас по числу объектов на «Карте возможностей особого ребенка» Московская область занимает одну из лидирующих позиций», — сказала председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты Подмосковья Юлия Зимова.

Она добавила, что проведение мониторинга позволит сделать информацию об объектах достоверной. Это поможет большому количеству семей, воспитывающих детей с ОВЗ на территории Подмосковья.

В сформированные экспертные группы на площадке региональной Общественной палаты, помимо членов ОП, войдут родители особенных детей, волонтеры, профильные НКО, специалисты в сфере реабилитации детей с инвалидностью.

Используя сайт картавозможностей.рф, группа общественного мониторинга посетит объекты и проверит достоверность предоставленной учреждением информации, и внесет информацию в форму анкеты.

По итогам мониторинга учреждения, успешно подтвердившие предоставленную на сайт информацию, получают знак «Проверено общественными организациями» на сайте картавозможностей.рф. Организации, не подтвердившие указанные данные, получают от экспертной группы развернутый комментарий с рекомендациями, размещенными на сайте в комментариях под объектом.