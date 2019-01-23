РИАМО - 23 янв. Московский планетарий открыл зимний набор на курсы для взрослых, программа «Популярная астрономия для начинающих» включает семь теоретических и практических занятий, во время которых лекторы ответят на вопросы и поделятся своим опытом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Слушатели курса научатся разбираться в карте неба, определять созвездия, планеты и навигационные звезды, а также познакомятся с элементами сферической астрономии и найдут доступные для наблюдения объекты. Кроме того, лекторы объяснят, чем между собой различаются телескопы, а также расскажут, как их собрать», - говорится в материале.

Последние два занятия посвятят ориентированию на местности и знакомству с устройством телескопов. При хорошей погоде можно будет наблюдать небесные объекты.

Занятия начнутся 28 февраля и будут проходить раз в неделю. Продолжительность лекций — два часа. Расписание можно найти на сайте Московского планетария.