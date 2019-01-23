РИАМО - 23 янв. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов в ходе круглого стола на тему о реставрации культурных объектов на основании концессионных соглашений, предложил, чтобы государство брало на себя часть расходов на разработку проектно-сметной документации, чтобы меценат мог видеть предстоящие траты, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Круглый стол прошел в Госдуме на тему «Значение государственно-частного, муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений для сохранения объектов культурного наследия. Законодательный аспект». В рамках мероприятия обсуждался законопроект, которым предлагается допустить бизнес к реставрации культурных объектов на основании концессионных соглашений и механизма государственно-частного партнерства.

«Данный проект закона уже поступал в Мособлдуму и идея документа была поддержана комитетом. В своем выступлении на круглом столе Госдумы Олег Рожнов сказал, что «нужно учесть ошибки и проблемы уже существующих механизмов. Это льготная аренда, уже 35 объектов культурного наследия Московской области сдано в аренду. Но по некоторым из них пошли возвраты. Не все меценаты понимают объем работ и средств, когда вступают в права аренды», – отмечается в материале.

По словам Рожнова, если появится еще один механизм, привлекающий частные деньги для восстановления усадеб и памятников, такой как концессия – это важно и нужно.

«Но государство тоже должно взять на себя часть расходов. От меня прозвучало предложение, чтобы за государственный счет разрабатывалось проектно-сметная документация, для того чтобы изначально был понятен необходимый объем средств. И тогда меценат будет видеть предстоящие траты. Или же государство должно выступать гарантом для займов в банках на реставрацию. Тогда инвестор поймет, что государство участвует в концессии», – подчеркнул депутат.

По итогам заседания было принято решение создать рабочую группу, которая доработает проект закона.