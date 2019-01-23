РИАМО - 23 янв. На территории транспортной зоны «Шереметьева» на Международном шоссе в городском округе Химки началось строительство административно-гостиничного здания, строительство объекта планируют завершить в конце этого года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Общая площадь 9-этажного здания составит 6199 квадратных метров. Предусмотрена автостоянка на 126 машино-мест. На прилегающей территории появятся зона отдыха для сотрудников, пешеходные тротуары, будет выполнено озеленение и установлены малые архитектурные формы.

«Объект будет возведен за счет собственных средств застройщика, которым выступает ООО «Пальмира». После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечено 200 рабочих мест. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2019 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, Главгосстройнадзором составлен график проверок на период строительства здания. В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного этапа строительства.