РИАМО - 23 янв. В международном аэропорту «Шереметьево» встретили молодую медведицу Машу, прибывшую из Петропавловска-Камчатского, животное оперативно передали в заботливые руки сотрудников центра реабилитации диких животных «Феникс», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщали, что в декабре на Камчатке возле села Малка нашли ослабленного медвежонка, которого потом передали в Елизовский районный зоопарк. Там медведица Маша оправилась и набрала вес. После чего волонтеры нашли для животного новый дом – центр реабилитации животных «Феникс» в Калуге.

«На новейшем грузовом терминале аэропорта «Шереметьево» «Москва Карго» Маше оказали необходимое обслуживание в соответствии со стандартами и нормативами. Медведица заботливо была принята с борта воздушного судна и индивидуально на автомобиле с термокунгом была доставлена в грузовой комплекс. Во время оформления документов Маша смогла отдохнуть от длительного перелета в специально оборудованном помещении для передержки животных», – отмечается в материале.

После завершения процедуры оформления груза и проверки сотрудниками ветеринарного контроля Россельхознадзора состояния животного, Маша была передана сотрудникам центра «Феникс».

Грузовой комплекс «Шереметьево» «Москва Карго» – крупнейший в России грузовой комплекс площадью 42,3 тысячи квадратных метров, рассчитанный на обработку до 380 тысяч тонн грузов в год. Оснащен уникальной для РФ автоматизированной системой хранения и обработки грузов. На территории терминала организованы две самостоятельные зоны – для контейнерного и бестарного хранения грузов – с единой автоматизированной системой управления.