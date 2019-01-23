РИАМО – 23 янв. Президент России Владимир Путин считает, что постоянные встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом дают положительные результаты, передает Федеральное агентство новостей.

Президент Турции находится в Москве с рабочим визитом. Это первая встреча Путина и Эрдогана в этом году.

«Продолжаем практику наших регулярных встреч, консультаций, обмена мнениями. Должен отметить, что это дает свои положительные результаты», – заявил Путин на встрече с турецким лидером.

Путин также отметил, что за десять месяцев прошлого года товарооборот между Россией и Турцией вырос больше, чем за весь 2017 год, а турпоток из РФ в Турцию увеличился на 30%.