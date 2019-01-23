РИАМО - 23 янв. С 6 по 10 февраля в Павловском Посаде пройдет III Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, его участниками станут известные деятели культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Фестиваль пройдет с 6 по 10 февраля в Павловском Посаде, на родине Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. На пресс-конференции будет представлен состав жюри и объявлены конкурсные программы», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля также пройдут концерты, творческие вечера, мастер-классы, дискуссии. Участниками и гостями станут Василий Лановой, Михаил Швыдкой, Евгений Дятлов, Наталья Варлей, Татьяна и Варвара Визбор, Евгений Кунгуров и многие другие деятели культуры.

III Международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Московской области, губернатора Московской области и Союза кинематографистов России.