РИАМО - 23 янв. Два мужчины, совершавшие разбойные нападения на коммерческие банки в Москве, получили длительные сроки лишения свободы в колониях строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры столицы.

33-летний москвич Закариа Басим Ибрахим Мохамед и 24-летний житель Воронежской области Дмитрий Новоселов совершили два налета на отделения коммерческих банков в октября-ноябре 2017 года. Оба раза ограбления оказались неудачными – опасаясь быть задержанными сотрудниками полиции, мужчины скрывались после того, как сотрудники банков нажимали на тревожные кнопки.

«Останкинский районный суд приговорил Закариа к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Новоселова к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.