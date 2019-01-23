РИАМО - 23 янв. Министерство ЖКХ Подмосковья ответило на наиболее популярные вопросы жителей региона, связанные с новой системой обращения с твердыми коммунальными отходами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, многие жители задаются вопросом о том, как пользоваться мусоропроводом при новой двухконтейнерной системе.
По вопросам вывоза мусора нужно обращаться по телефонам региональных операторов. Узнать, к какому кластеру относится муниципалитет, можно на сайте регионального МинЖКХ.
Собственникам индивидуальных домовладений, которые находятся рядом с полигонами или комплексами по переработке отходов, предоставляется скидка в размере 70%.
«Сухие отходы из синего контейнера, годные к вторичной переработке (бумага/картон, пластик, стекло, металл), будут вывозиться отдельным транспортом на модернизированные сортировочные станции для последующей сортировки по видам и направлениям на переработку. Надзор за указанными сортировочными станциями будет осуществляться регулярно начиная со следующей недели», – добавляется в сообщении.
Для частного дома раздельный сбор будет организован по одному из вариантов. Первый – обустройство контейнерной площадки на территории частных домовладений, которая оборудуется двухконтейнерной системой для сухих и смешанных отходов. Второй – использование выкатных баков также по двухконтейнерной системе, которые могут быть приобретены по себестоимости у регионального оператора.
«Отсутствие контейнерной площадки на территории домовладений – грубое нарушение санитарных норм и ответственность муниципалитета. В течение I квартала 2019 года будут актуализированы все схемы санитарной очистки населенных пунктов и определены потребности территории в установке контейнерных площадок», — отмечается в сообщении.
Кроме того, по врем вопросам вывоза негабаритного мусора, строительных отходов нужно обращаться к региональному оператору. По вопросу вывоза нестандартного мусора, например, старой одежды, также нужно уточнять у регионального оператора адреса пунктов приема.
При отсутствии контейнера необходимо сначала обратиться к региональному оператору. Если он не примет меры, то нужно с помощью фото или видео зафиксировать нарушение и направить в министерство ЖКХ Подмосковья. Точно так же следует поступать и в случае других нарушений.
Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация в размере 50% от общей платы за содержание жилого помещения. Стоимость вывоза ТКО будет включена в перечень затрат, подлежащих возмещению.
Выбросить батарейки, лампы, опасные отходы можно в специализированные контейнеры, найти их можно на карте. Всего в Подмосковье 2 тысячи таких контейнеров.
Синие контейнеры для «сухих» отходов оборудуются замками, запирающими устройствами или соответствующими отверстиями, чтобы не допустить растаскивание животными, частичное изъятие, разветривание отходов.
В настоящее время ведется работа по организации раздельного сбора отходов во всех общественных местах, включая школы, детские сады, поликлиники, больницы, остановки, парки, скверы.
Кроме того, региональный оператор обязан обеспечивать дезинфекцию и промывку контейнеров и бункеров.
В течение месяца на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» появится калькулятор для расчета платы за услуги по обращению ТКО.
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