РИАМО - 23 янв. Министерство ЖКХ Подмосковья ответило на наиболее популярные вопросы жителей региона, связанные с новой системой обращения с твердыми коммунальными отходами, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, многие жители задаются вопросом о том, как пользоваться мусоропроводом при новой двухконтейнерной системе.

«При наличии на контейнерной площадке отдельных контейнеров для сухих и смешанных видов отходов мусоропровод многоквартирного дома может использоваться для смешанных видов отходов, не годных к переработке, размещаемых в отдельном пакете. Сухие виды отходов, годные к переработке, отдельным пакетом выносятся непосредственно на контейнерную площадку и размещаются в отдельном контейнере, предназначенном для раздельного накопления сухих отходов», – говорится в сообщении.

По вопросам вывоза мусора нужно обращаться по телефонам региональных операторов. Узнать, к какому кластеру относится муниципалитет, можно на сайте регионального МинЖКХ.

Собственникам индивидуальных домовладений, которые находятся рядом с полигонами или комплексами по переработке отходов, предоставляется скидка в размере 70%.

«Сухие отходы из синего контейнера, годные к вторичной переработке (бумага/картон, пластик, стекло, металл), будут вывозиться отдельным транспортом на модернизированные сортировочные станции для последующей сортировки по видам и направлениям на переработку. Надзор за указанными сортировочными станциями будет осуществляться регулярно начиная со следующей недели», – добавляется в сообщении.

Для частного дома раздельный сбор будет организован по одному из вариантов. Первый – обустройство контейнерной площадки на территории частных домовладений, которая оборудуется двухконтейнерной системой для сухих и смешанных отходов. Второй – использование выкатных баков также по двухконтейнерной системе, которые могут быть приобретены по себестоимости у регионального оператора.

«Отсутствие контейнерной площадки на территории домовладений – грубое нарушение санитарных норм и ответственность муниципалитета. В течение I квартала 2019 года будут актуализированы все схемы санитарной очистки населенных пунктов и определены потребности территории в установке контейнерных площадок», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по врем вопросам вывоза негабаритного мусора, строительных отходов нужно обращаться к региональному оператору. По вопросу вывоза нестандартного мусора, например, старой одежды, также нужно уточнять у регионального оператора адреса пунктов приема.

При отсутствии контейнера необходимо сначала обратиться к региональному оператору. Если он не примет меры, то нужно с помощью фото или видео зафиксировать нарушение и направить в министерство ЖКХ Подмосковья. Точно так же следует поступать и в случае других нарушений.

Для льготных категорий граждан предусмотрена компенсация в размере 50% от общей платы за содержание жилого помещения. Стоимость вывоза ТКО будет включена в перечень затрат, подлежащих возмещению.

Выбросить батарейки, лампы, опасные отходы можно в специализированные контейнеры, найти их можно на карте. Всего в Подмосковье 2 тысячи таких контейнеров.

Синие контейнеры для «сухих» отходов оборудуются замками, запирающими устройствами или соответствующими отверстиями, чтобы не допустить растаскивание животными, частичное изъятие, разветривание отходов.

В настоящее время ведется работа по организации раздельного сбора отходов во всех общественных местах, включая школы, детские сады, поликлиники, больницы, остановки, парки, скверы.

Кроме того, региональный оператор обязан обеспечивать дезинфекцию и промывку контейнеров и бункеров.

В течение месяца на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» появится калькулятор для расчета платы за услуги по обращению ТКО.

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