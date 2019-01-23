РИАМО - 23 янв. Власти Москвы разработали проект закона о создании инновационного кластера, в котором определены его цели и задачи, сообщил в ходе круглого стола руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

В Москве в среду прошел круглый стол по вопросу создания инновационного кластера города.

«Мы находимся на той стадии, когда сформирован проект закона города Москвы, в котором определены несколько частей регуляторики по кластерам. Это сами цели и задачи кластера, это и отдельные разделы, посвященные специализированной организации фонда, который будет следить за функционированием кластера, это и функции органов управления», - сказал Фурсин.

Он отметил, что изначально концепция кластера основана на использовании того потенциала, который уже имеется.

«У нас сейчас есть время для того, чтобы скорректировать и сам проект нормативного акта закона, то есть закона городского, так и тех проектов, которые мы разрабатываем», - добавил Фурсин.

Инновационный кластер Москвы - это проект правительства столицы, направленный на повышение эффективности взаимодействия участников инновационного процесса.

Идею создания инновационного кластера озвучил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в апреле 2018 года.

Кластер построен на межотраслевом принципе и объединит всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал города в единую систему. Цель инновационного кластера - формирование в Москве благоприятных условий для развития инновационных компаний, производящих высокотехнологичную и экспортно-ориентированную продукцию. Кластер будет способствовать внедрению нового подхода к административной поддержке бизнеса в городе, налаживанию межотраслевых связей, стимулированию стартапов и коммерциализации научных разработок.

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